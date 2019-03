Tesla e novos serviços da Apple dão energia a Wall Street

A segunda sessão da semana da bolsa de Nova Iorque está a ter o desempenho positivo com os três principais índices a valorizarem quase 1%, impulsionados pelo setor tecnológico.

Cerca de uma hora após a abertura da sessão, o S&P 500 subia 0,86%, para 2.822,38 pontos; o tecnológico Nasdaq avançava 0,91%, para 7.383,22 pontos; e o industrial Dow Jones valorizava 0,87%, para 25.739,72 pontos.

Recorde-se que os mercados registaram quedas na sexta-feira e na segunda-feira encerraram a sessão sem uma tendência definida.

Em declarações à agência “Reuters”, Scott Brown, economista-chefe da Raymond James, uma consultora financeira sublinhou que “o pânico parece ter passado” depois das quedas dos mercados de sexta-feira. “Os investidores estavam a prestar atenção à inversão das taxas de juro e à trajetória descendente dos mercados”, disse.

No entanto, Brown salientou que as preocupações em torno do crescimento económico prevalecem.

Nas empresas, a Apple, depois de apresentar a nova gama de produtos no segmento de serviços, que a empresa de Cupertino quer reforçar para depender menos das receitas dos iPhones, está a subir 1,40%, para 191,38 dólares.

A Tesla dispara mais de 3%, para 268,73 dólares depois de uma vitória judicial num caso intentado contra a empresa por questões relacionadas com o método de produção do Model 3, o automóvel low-cost da empresa liderada por Elon Musk.

Ainda nos carros elétricos, destaque para o tombo de 4,40% da Nio, conhecida como a ‘Tesla chinesa’. Os títulos da Nio estão agora a negociar pouco acima dos 5 dólares depois de notícias darem conta que um grupo de investidores vai processar a empresa por fraude e infringir legislação sobre mercados mobiliários norte-americana.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a subir. Em Londres, o Brent, referência para o mercado europeu, sobe 1,00%, para 67,88 dólares. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate ganha 2,07%, para 60,04 dólares.