Tesla Model 3 chega à Europa em fevereiro do próximo ano

O novo Tesla Model 3 já tem data marcada para chegar à Europa. Os primeiros clientes a encomendarem o modelo mais acessível da Tesla devem começar a recebê-lo a partir de fevereiro do próximo ano. Mas para já estarão apenas disponíveis duas versões do Model 3: o Long Range Dual Motor All-Wheel Drive e o Model 3 Performance.

Depois da apresentação ao público em meados de novembro e de um longo período de espera, a Tesla vai iniciar as entregas do Model 3 no mercado europeu em fevereiro, tendo como prioridade a data de reserva, a localização da entrega e as opções de configuração escolhidas. As versões que vão estar disponíveis são aquelas que inicialmente estiveram disponíveis nos Estados Unidos e que são, em regra geral, mais potentes e, consequentemente, mais caras.

A opção Long Range Dual Motor All-Wheel Drive, tem tração total, e vai estar disponível a partir dos 60.200 euros. Já o Model 3 Performance vai estar no mercado desde 71.300 euros. O Model 3 vai estar disponível em cinco cores diferentes, sendo o preto sólido a opção standard. As cores metálicas, Midnight Silver e Deep Blue, estão disponíveis por 1.600 euros. O Multi Coat Red por 2.700 euros e o Pearl White custa 2.200 euros.

O Model 3 Performance é o carro mais rápido da sua classe, capaz de alcançar 0-100 km/h em 3,7 segundos. Esta versão da Tesla aumenta a velocidade máxima de 233 km/h a 250 km/h e acrescenta um spoiler de fibra de carbono, jantes de 20’’ e pedais de alumínio para um máximo controlo da condução e estabilidade melhorada.

O Model 3 alcançou recentemente a menor probabilidade de lesões num automóvel testado pela U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NTHSA) e foi desenhado para ser o automóvel mais seguro da sua classe. Todos os modelos contam com características de segurança ativa standard, que incluem travões automáticos de emergência, advertência de colisão frontal ou lateral.

Os veículos podem ser carregados através da rede global Supercarregadores, reservada especificamente para os proprietários Tesla. Na Europa já estão disponíveis mais de 3600 Superchargers individuais, em 430 localizações, e a rede está em constante crescimento. O Model 3 incorpora um ponto de carregamento compatível com redes de carregamento rápido de terceiros, o que oferece uma maior flexibilidade de carregamento em comparação com qualquer veículo elétrico do mercado.