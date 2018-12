Tesla pondera comprar fábricas da General Motors

Elon Musk, CEO e fundador da Tesla, pondera adquirir as fábricas que a General Motors (GM) pretende encerrar nos Estados Unidos, notícia a CNBC. Entrevistado no programa norte-americano, “60 minutos”, no qual o CEO falou sobre o comportamento “errático” durante o verão que lhe valeu a perda do cargo de chairman da Tesla, Elon Musk admitiu que “é possível que a Tesla esteja interessada”.

“Se eles [a GM] venderem ou não utilizarem as fábricas, a Tesla poderá comprar”, disse Elon Musk.

No final de novembro, a GM, para executar a estratégia de focar-se na produção de camiões e SUV (da sigla inglesa, Sport Utility Vehicles), acompanhando as tendências da procura norte-americana, revelou planos para reduzir os custos operacionais e que passam pelo encerramento de cinco fábricas e de despedir cerca de 14.000 trabalhadores.

As fábricas visadas pela GM situam-se nos estados do Ohio, Michigan, Maryland e ainda na província canadiana de Ontario.

O encerramento das fábricas da GM constituem uma oportunidade para a Tesla. Aliás, em 2010, a Tesla comprou uma fábrica da GM em Fremont, no estado da Califórnia, onde se situa atualmente a fábrica de produção principal da Tesla.

A construtora elétrica tem sentido dificuldades em acelerar a produção do sedan elétrico, o Modelo 3 da Tesla. A empresa construiu outra linha de montagem, com a estrutura de uma tenda, perto da fábrica de Fremont, aumentando a produção em 50%.