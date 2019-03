Tesla recua na estratégia: vai manter lojas abertas e subir preços

Os planos do CEO da Tesla Elon Muslk voltaram a mudar no passado domingo depois de a construtora ter anunciado que iria encerrar várias concessionárias pelos EUA e apostar no mercado online no sentido de reduzir os custos da empresa.

A Tesla menciona agora que nas últimas duas semanas tem avaliado todas as suas lojas de retalho e a sua localização, tendo decidido manter abertas significativamente mais postos do que aquelas que estavam previstos inicialmente na sua estratégia.

Num e-mail enviado aos funcionários na noite de domingo, a fabricante de carros elétricos anunciou que voltou a mudar os seus planos de venda e que agora vai aumentar os preços em 3% em maioria dos seus carros, conseguindo assim manter mais lojas abertas do que estava planeado anteriormente.

Ou seja, inicialmente previa-se uma redução do preço dos automóveis em 6%, mas mantendo metade das lojas abertas, também a redução do valor ficará pela metade. Este aumento não afetará o tal modelo económico do Model 3, que se manterá nos 35 mil dólares.

Na nota o CEO explica também que a fabricante está agora a observar o desempenho de 20% de outras localizações e dependendo da sua eficácia nos próximos meses, algumas serão fechadas e outras irão manter-se abertas.