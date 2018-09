Tesla sob investigação por suspeitas de fraude

A construtora norte-americana Tesla está mais um vez debaixo do radar – desta vez, da justiça norte-americana A multinacional está atualmente a ser investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América devido às declarações que Elon Musk fez na rede social Twitter sobre retirar a empresa da bolsa, informa “Bloomberg”. A investigação começou depois de o empresário ter afirmadoque “tinha um fundo garantido” e que a Tesla poderia sair da bolsa.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018