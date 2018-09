Tesouro vai leiloar hoje até 1.500 milhões de euros em dívida de curto prazo

O Tesouro regressa esta quarta-feira ao mercado de dívida para emitir entre 1.250 e 1.500 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT). Os títulos emitidos pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, às 10h30, têm maturidades em 22 de março de 2019 e 20 de setembro de 2019.

Esta será a última emissões de dívida pública de curto prazo no segundo trimestre do ano, depois de, na semana passada, Portugal ter levantado mil milhões de euros num leilão duplo de Obrigações de longo prazo.

Portugal tem beneficiado de condições favoráveis para emitir dívida tanto de curto como de longo prazo, sendo que no caso dos BT tem conseguido ao longo de todo o ano juros negativos. O último leilão de BT com as mesmas maturidades aconteceu a 18 de julho.

Na altura, Portugal pagou um juro negativo de 0,280% para emitir 1.350 milhões de euros em títulos a 12 meses, sendo que a procura duplicou a oferta. Já no prazo mais curto, das BT a seis meses, o Tesouro pagou -0,339% pela colocação de 400 milhões de euros. A procura superou a oferta em 2,4 vezes.