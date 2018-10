Têxteis nacionais reforçam presença no Báltico

Cerca de dez empresas nacionais do setor da indústria têxtil nacional vão estar presentes na Baltic Fashion & Textile, na tentativa de aumentarem as exportações para os mercados locais, que apresentam fortes capacidades para se estenderem à Europa de Leste e à Rússia.

É a maior feira têxtil dos estados bálticos, e realiza-se entre 18 e 20 de outubro em Vilnius, na Lituânia, com a delegação de empresas portuguesas a seguir numa viagem organizada pelo CITEVE. Dilina, Familitex, Joaps, José de Abreu & Filhos, Lipaco, LMA, Myako, Solinhas e Têxteis Giestal são as empresas presentes.

No certame são esperados cerca de 11 mil visitantes, entre empresários, compradores e designers oriundos dos vários estados do Báltico, mas também das regiões periféricas. Segundo a organização, entre os expositores nacionais, a Lipaco é a única veterana. O surgimento de novas empresas “é mais uma prova do interesse crescente que os mercados bálticos têm para as exportações nacionais”, afirma a organização.

“Apostamos nesta feira pelo acesso que sempre nos deu aos mercados do Báltico e à Rússia” explica Jorge Pereira, CEO da Lipaco, citado em comunicado. A modernização e a integração europeia dos países de leste atraem cada vez mais empresas.

O grupo português leva para Vilnius o ITechStyle Showcase, uma montra organizada pelo CITEVE com produtos inovadores de várias empresas têxteis nacionais. A participação das empresas portuguesas na Baltic Fashion & Textile Vilnius é uma iniciativa promovida pela Selectiva Moda e pela ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal no âmbito do projeto From Portugal, co-financiado pelo Portugal 2020.