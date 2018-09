The Nun: o maior sucesso de sempre de um filme de terror em Portugal

No segundo fim-de-semana após a sua estreia nos cinemas, ‘The Nun – A Freira Maldita’ estabelece um novo recorde para a distribuição local, incluindo Portugal, Angola e Moçambique, acumulando nestes territórios cerca de 250 mil espectadores e receitas brutas superiores a 1,4 milhões de euros.

O novo capítulo do ‘Universo The Conjunring’ foi pelo segundo fim-de-semana consecutivo a escolha preferencial dos portugueses nas salas de cinema e já superou os números de IT (filme baseado no livro de Stephen King), que ocupava a liderança do ranking de distribuição local de filmes de terror com 223.901 espectadores e 1,2 milhões de euros em receitas brutas.

A nível internacional, o filme de terror da New Line Cinema superou os 200 milhões de dólares em receitas brutas globais, um novo recorde para o ‘Universo The Conjuring’ em período homólogo e elevando as receitas deste franchise para 1,4 mil milhões de dólares.