Theresa May com margem mínima de sobrevivência

A demissão de vários membros do governo da primeira-ministra britânica entre eles o ministro do Brexit, Dominic Raab, e a ministra de Trabalho e Pensões, Esther McVey, dois elementos proeminentes do seu gabinete e a ‘bomba relógio’ que o Partido Conservador colocou em funcionamento contra si (a ameaça de uma moção de censura) colocam Theresa May numa situação de enorme fragilidade política, de que dificilmente conseguirá sair.

Numa demonstração de resiliência (até do ponto de vista físico) que não deixou ninguém indiferente, May debateu-se nos últimos dois dias contra todas as correntes que lhe são adversas dentro e fora do governo, dentro e fora do partido, dentro e fora do parlamento.

A margem de manobra política que a primeira-ministra ainda tem vem-lhe da falta de tempo, que é neste momento o principal problema dos britânicos: se Theresa May for confrontada com uma moção de censura e ela for maioritariamente votada, o país tem duas opções: a aprovação de um governo de base parlamentar, ou a convocação de eleições antecipadas. Sendo esta última opção uma espécie de suicídio político coletivo face ao apertadíssimo calendário do Brexit, restava que algum dos adversários políticos de May do interior do seu próprio partido quisesse tomar-lhe o lugar. O que não é certo que aconteça.

Duas personagens estão na linha da frente para se candidatarem a substituírem Theresa May, segundo avançam os analistas britânicos: o próprio Dominic Raab e Jacob Rees-Mogg, o ‘autor’ do processo de moção de censura em curso. Mas Raab, já depois de se demitir, não só jurou manter-se fiel a May (menos no que tem a ver com o Brexit), como considerou que a primeira-ministra tem toda a legitimidade para continuar a liderar o Brexit. Ou seja, e pelo menos para já, Raab retirou-se da ‘linha de sucessão’.

Resta Rees-Mogg, considerado um dos conservadores mais à direita do partido e de algum modo um político de velha guarda, com pouca aderência à modernidade que carateriza a sociedade britânica há décadas. Nenhum britânico por certo esqueceu ainda que Rees-Mogg foi um dos mais ferozes combatentes contra o anterior primeiro-ministro, o também conservador David Cameron, quando este introduziu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre outras leis consideradas disruptivas.

Vale isto o mesmo que dizer que não é certo que o Partido Conservador corra feliz atrás de Rees-Mogg em desfavor de Theresa May. Prova disso está no facto de os autores da moção de censura (que ainda não está aprovada) terem entregado o pedido (por carta individual) ‘à condição’. Isto é, se se verificarem uns pressupostos não indicados, avançam, se não se verificarem, não avançam.

Ou, como dizia um comentador, o anúncio da morte política de Theresa May no final da reunião do seu gabinete e do debate na Câmara dos Comuns pode ser claramente prematuro. Até porque esse é o cenário de que Bruxelas não quer nem ouvir falar.

E contudo, a crueza da envolvente: “o governo está a desmoronar-se diante dos nossos olhos. O seu acordo descosido foi desvendado, a primeira-ministra perdeu toda a autoridade e é claramente incapaz de entregar um acordo do Brexit que não tem sequer o apoio do seu gabinete – muito menos do Parlamento ou do povo do nosso país”, escreveu Jeremy Corbin, líder da oposição trabalhista num e-mail aos membros do partido há menos de 12 horas.

O guião que se segue

O Brexit ainda está muito longe do fim: até 29 de março do próximo ano, muita coisa terá que ser revista, verificada e negociada – até porque o que está em causa no Parlamento britânico tem ainda muito de mero rascunho.

Na próxima terça-feira, 20 de novembro, uma declaração política sobre a futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido deve estar pronta, e os Estados-membros terão 48 horas para a avaliar. Se o documento for por diante, terá de ser submetido à aprovação do Parlamento Europeu (por maioria simples de um total de 751 deputados) e do Conselho Europeu (com o voto a favor de 20 países que representem pelo menos 65% da população da União).

O governo britânico deve votar o documento na Câmara dos Comuns em dezembro, antes da última cimeira ordinária da União Europeia, marcada para 13 de dezembro. Se aprovado, o texto deve estar pronto quando for formalizado, em 29 de março de 2019. Se o Parlamento britânico rejeitar o acordo em dezembro, o governo tem 21 dias para apresentar um novo plano. Mas tudo isto já seria demasiado complicado.

Se a primeira-ministra não conseguir manter-se no cargo por via da moção de censura, nada deste plano será alterado, nem qualquer prazo deixará de ser contado.

Artigo publicado na edição de 16 de novembro do Jornal Económico