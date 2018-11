Theresa May e Donald Trump novamente em rota de colisão

A primeira-ministra britânica Theresa May rejeitou a avaliação feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o acordo do Brexit, insistindo que o Reino Unido poderá entrar em novos acordos comerciais – incluindo com os Estados Unidos – depois de deixar a União Europeia.

Falando no País de Gales na primeira etapa de uma turnê pelo Reino Unido para promover o acordo diretamente junto dos britânicos, a primeira-ministra disse que “teremos a capacidade, fora da União Europeia, de tomar essas decisões sobre política comercial. Não será mais uma decisão tomada por Bruxelas”.

“No que diz respeito aos Estados Unidos, já conversamos com os seus responsáveis sobre o tipo de acordo que poderíamos ter no futuro”, disse ainda, tentando contrariar as palavras de Trump, segundo as quais o Brexit “soa como um grande negócio para a União Europeia”.

O problema da intervenção de Trump é que vai precisamente no sentido contrário àquilo que é o discurso de May junto dos britânicos – o que acabou por ser visto como mais uma ingerência norte-americana num assunto que não lhe diz respeito. Tudo isto numa altura em que seria legítimo por parte dos britânicos esperarem alguma solidariedade vinda da antiga colónia.

Por trás da questão está o facto de, perante os padrões da União Europeia – nomeadamente em termos ambientais – alguns produtos norte-americanos não atravessam o oceano. A imprensa tem questionado esta semana se o Brexit será altura para o Reino Unido ser mais flexível nessa matéria.

Entretanto, um porta-voz do governo disse que Theresa May não se encontrará bilateralmente com Trump nos bastidores da cimeira do G20 na Argentina, no final da semana. “Não é algo que tenhamos solicitado; a agenda da primeira-ministra é acordada com antecedência”, disse a mesma fonte.

Depois do País de Gales, Theresa May partiu esta madrugada para a Irlanda do Norte para se encontrar com políticos locais – naquela que será por certo uma das etapas mais difíceis da turnê da primeira-ministra.