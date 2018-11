Theresa May ligou a Trump mas o telefonema não terá corrido bem

Durante um telefonema com a primeira-ministra britânica, Donald Trump terá transformado uma conversa, que começou num tom amigável, numa de clima tensão. Citando fontes da administração norte-americana e assessores do gabinete de Theresa May, o jornal norte-americano “The Washington Post” (WP) relata um telefonema entre a chefe do governo britânico e Donald Trump – que tinha como objetivo felicitar o presidente pelos resultados das eleições intercalares dos Estados Unidos (que o próprio considerou serem extraordinários, apesar de os republicanos terem perdido a maioria no Congresso para os democratas).

A chamada, que se pretendia que fosse cordial e diplomática, escalou para tons mais agressivos, de acordo com o diário. Donald Trump terá apontado o dedo a Theresa May por não ter feito o suficiente para conter o Irão e ainda criticou os contornos em que o Brexit está a ser negociado. Segundo o jornal, a primeira-ministra britânica reagiu com surpresa ao temperamento de Donald Trump. Apesar de não ser a primeira vez que existe tensão entre os dois líderes, os relatos dão conta de uma fúria presidencial pouco comum. “Ele estava frustrado com a viagem [a Paris]”, explicou fonte anónima da Casa Branca.

Esta atitude sentiu-se também no encontro com Emmanuel Macron. Durante os dois dias em que o presidente norte-americano esteve em Paris, por ocasião do Fórum da Paz, os encontros entre ambos foram terão sido pautados por ambientes de tensão. O tema relativo ao Irão surgiu novamente e Donald Trump aproveitou para criticar a postura de França. Fontes citadas pelo WP sugerem que o ambiente crispado entre ambos terá sido desencadeado por um tweet do presidente francês em que criticava “o crescimento dos nacionalismo”, uma referência que foi vista como uma indireta para Trump.

A tensão entre Paris e Washington não terminou aí. Na terça-feira, 13 de novembro, através da rede social Twitter, o presidente norte-americano recordou que “na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais” o inimigo “foi a Alemanha” e terminou o tweet com um ataque a França: “Estavam a começar a aprender alemão em Paris na altura em que os Estados Unidos chegaram”. Terminou o comentário com uma frase já conhecida entre os apoiantes do partido republicano:

……MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

A atitude passivo-agressiva sentiu-se dentro da Casa Branca, mas desta vez durante uma conferência de imprensa, onde Trump se irritou com um repórter da CNN e acusou-o de ser uma pessoa “rude”. “A CNN devia ter vergonha de te ter a trabalhar para eles. É uma pessoa rude e terrível e não devia trabalhar para a CNN. É uma pessoa muito rude”, vincou.

O repórter Jim Acosta perdeu a sua credencial de jornalista sob o pretexto de “ter posto as mãos” numa estagiária. Uma justificação que foi acompanhada de um vídeo que supostamente o provava. No entanto, o vídeo terá sido manipulado pelo staff de Trump. Esta suspeita levou a CNN a processar o presidente e a exigir que o seu repórter pudesse voltar a ter acesso à Casa Branca.