Theresa May resiste às críticas: “Vou conseguir o melhor acordo”

A primeira-ministra britânica mostrou hoje confiança no acordo técnico obtido junto da União Europeia e que foi apresentado em Conselho de Ministros. Theresa May admitiu que “teve que tomar decisões difíceis e complicadas” mas enfatizou que o seu único propósito passou por defender os interesses dos cidadãos britânicos.

“Vou conseguir o melhor acordo”, defendeu May.

A primeira-ministra britânica garantiu hoje que se mantém em funções e continuará a conduzir o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, afirmando que “liderança é saber tomar as decisões certas, não as mais fáceis”.

Numa conferência de imprensa na residência oficial, em Downing Street, Theresa May negou a intenção de demitir-se.

A contestação ao acordo anunciado por Theresa May está a tornar-se visível entre os governantes britânicos e, caso a onda de renúncias no seu Governo continue, os deputados londrinos poderão vir a equacionar a apresentação de uma moção de censura à primeira-ministra britânica, de acordo com imprensa britânica.

A primeira-ministra britânica esclareceu hoje que o rascunho do acordo para o ‘Brexit’ aprovado na quarta-feira “não é o acordo final”, mas é do interesse nacional e permite sair da UE “de forma suave e ordeira”.

“O que nós concordámos ontem [quarta-feira] não foi o acordo final. É um rascunho de um tratado. Significa que vamos deixar a UE de uma forma suave e ordenada e define a estrutura para um relacionamento futuro que garante o interesse nacional”, vincou Theresa May.

Theresa May foi apresentar o texto à Câmara dos Comuns e começou a declaração agradecendo a Dominic Raab e Esther McVey, que se demitiram esta manhã do ministério para a Saída da União Europeia e do ministério do Trabalho e Pensões, respetivamente.

Estes alegaram não concordar com o projeto de acordo que foi aprovado “coletivamente”, mas não por unanimidade, num Conselho de Ministros que durou cinco horas na quarta-feira.

“Concretizar o Brexit envolve escolhas difíceis para todos nós. Não concordamos com todas essas escolhas, mas eu respeito as suas opiniões. E gostaria de agradecer sinceramente por tudo o que eles fizeram”, disse May.