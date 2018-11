Thierry Bolloré temporariamente à frente da Renault

A Renault planeia nomear o seu atual diretor de operações, Thierry Bolloré, como substituto temporário de Carlos Ghosn, preso esta segunda-feira em Tóquio, acusado de irregularidades fiscais. Bollore será temporariamente responsável pelo grupo, que garantiu que continua com todas as suas operações com “normalidade”, refere a imprensa europeia.

“Todos os procedimentos da administração estão operacionais, permitindo que o grupo Renault continue com normalidade as suas atividades industrial e comercial”, disse a companhia francesa de automóveis em um comunicado oficial. “Thierry Bolloré, vice-gerente geral do Grupo Renault, está mais especificamente encarregado da continuidade do comité executivo do Grupo Renault”, confirmou o grupo. Bollore trabalhou anteriormente na Michelin.

Ghosn está a ser investigado pelo Ministério Público de Tóquio depois de a empresa conduzir uma investigação interna e detetar irregularidades e “conduta imprópria” do executivo franco-brasileiro, disse a Nissan em comunicado. Ghosn, de 64 anos, subtraiu às declarações ao regulador de valores mobiliários de Tóquio um total de 38,7 milhões de euros de receitas nos últimos cinco anos.

A prisão foi efetuada depois de as autoridades detetarem uma possível violação dos regulamentos sobre instrumentos financeiros e realizarem uma visita à sede da empresa em Yokohama.