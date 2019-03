Think Pink: motivação em destaque, no QSP Summit 2019

O norte-americano Daniel Pink, autor multipremiado de vários livros sobre gestão e comportamento humano, vai estar em Portugal como orador principal da 13ª edição do QSP Summit, um dos mais relevantes eventos de gestão e marketing da Europa.

Daniel Pink vai fazer uma intervenção sobre a motivação no trabalho, sobre os motivos porque algumas recompensas, incluindo aquelas em que mais confiamos, falham frequentemente, mas também na forma como os gestores estão sobrevalorizados e a urgência em encontrar novas abordagens para motivar os colaboradores face à evolução da natureza do trabalho nos tempos de transformação que vivemos.

Para Daniel Pink, o progresso é hoje o maior motivador, e há dois tipos de propósito capazes de motivar um elevado desempenho e que vamos descobrir no QSP Summit.

Nos últimos seis anos, Daniel Pink foi considerado um dos 15 pensadores mais importantes do mundo, pelo Thinkers50, tendo ficado no ano passado na décima primeira posição.

Rui Ribeiro, CEO e fundador do QSP Summit, sublinha que “o pensamento de Daniel Pink é fulcral para compreender a importância que as pessoas podem ter numa organização, como podem dar um contributo decisivo para o sucesso e para o insucesso. A motivação é o mais poderoso ‘driver’ de desempenho e se salário é decisivo no início, a prazo há outros fatores que podem ser mais relevantes, incluindo a atenção que os gestores dão às suas equipas. Daniel Pink passou em revista meio século de ciência comportamental para perceber o que verdadeiramente motiva as pessoas para que tenham um desempenho de excelência”.

O QSP Summit vai reunir 2300 gestores das principais empresas públicas e privadas a operar em Portugal, na Exponor, a 21 e 22 de março. Pela primeira vez, o evento vai prolongar-se por dois dias e conta com a participação de 47 oradores nacionais e estrangeiros. Sob o tema “Convergence”, os oradores vão abordar vários vértices dos tempos de transformação que as empresas e profissionais enfrentam: Convergência Online-Offline; Voz-Dados; Humanos-Robots; Pessoas-Cultura; Tecnologia-Marketing; Produto-Marca; Criatividade-Management, entre outros.

Entre os oradores convidados destaque ainda para Rob Bradley, vice-presidente da CNN, Jerry Storch CEO da consultora Storch Advisors; Spencer Harrison, professor de comportamento organizacional, do INSEAD, Stanley Hainsworth Founder and Chief Creative Officer da Tether ou Barbara Khan, professora de marketing na Universidade de Wharton, entre muitos outros.