9 Novembro 2023, 11h26

Os títulos de dívida pública verificaram uma desvalorização de 2,8 mil milhões de euros em setembro, segundo as estatísticas de emissões de títulos apresentadas pelo Banco de Portugal (BdP) esta quinta-feira, 9 de novembro.

Já as ações das empresas não financeiras registaram uma desvalorização de 1,5 mil milhões de euros.

No mês em análise, o valor total de títulos emitidos por entidades residentes era de 460,3 mil milhões de euros, menos 5,9 mil milhões de euros do que no final do mês anterior, sendo que 273 mil milhões de euros correspondiam a títulos de dívida e 187,3 mil milhões de euros a ações.

Em relação ao valor nominal dos bilhetes e obrigações do Tesouro era detido em 70% por investidores residentes.