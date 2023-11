Os militares afirmam ter encontrado informação sobre os reféns no hospital. Os norte-americanos dizem que o Hamas o usava mesmo como comando. Mas continua a não haver notícia sobre o paradeiro dos próprios reféns.

17 Novembro 2023, 20h00

O ataque das forças de defesa de Israel (IDF) ao Hospital al-Shifa, um dos maiores da Faixa de Gaza, é o centro de todas as atenções, de todas as partes direta ou indiretamente envolvidas no conflito. Israel anunciou que, depois de tomar o hospital de assalto por suspeitas de que ali pudesse funcionar uma célula do Hamas – aparentemente, pode haver células do Hamas em todos os espaços com mais de dois metros cúbicos de dimensão, ambulâncias incluídas – encontrou preciosa informação sobre os reféns.

As fontes oficias foram pouco específicas sobre a matéria, mas a questão dos reféns continua a ser fundamental no quadro do conflito desencadeado a partir de 7 de outubro passado. Vários analistas contestaram de imediato que essa informação sobre os reféns tivesse sido recolhida ou que pudesse ser de alguma utilidade. A guerra da informação segue bem viva, a parta da guerra com as armas.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos “ainda estão convencidos da solidez dos seus canais de informação confidencial” que descobriram que o hospital al-Shifa foi usado pelo Hamas e outros grupos terroristas como centro de comando e controlo, refere a imprensa israelita.

