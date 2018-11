Tomás Correia diz que não vai pôr qualquer queixa crime para defender o “bom-nome” da Associação

A Associação Mutualista Montepio Geral enviou um comunicado interno sobre as recentes reportagens televisivas envolvendo a Caixa Económica durante a liderança de Tomás Correia, dizendo que as notícias sobre o Montepio visam condicionar as próximas eleições da Associação no dia 7 de dezembro. “O Conselho de Administração do MGAM desencadeará os meios apropriados no sentido de ver reparados os danos causados à boa imagem do Grupo e das pessoas que o compõem. E fá-lo-à sem qualquer contemplação, mormente quando se trate da defesa do profissionalismo das pessoas”, lê-se no comunicado.

O Jornal Económico questionou o presidente da Associação Mutualista sobre se estaria a pensar pôr alguma ação contra algum dos canais de televisão, mas Tomás Correia garantiu que “não considera a queixa crime um meio adequado para proteger a Associação, os associados e os trabalhadores do Montepio”.

O Conselho de Administração do Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), em comunicado diz que “reuniu em sessão extraordinária no dia 26 de novembro às 11.00 horas, para analisar o conteúdo das notícias veiculadas pelas televisões na passada sexta-feira, em horário nobre, a que se seguiu uma sequência de emissões de reportagens que visaram o bom nome do Grupo Montepio e dos profissionais que o integram” .

Em resultado dessa análise, “o Conselho de Administração do MGAM, enquanto entidade cabeça do grupo, deliberou recomendar que todas as entidades do Grupo Montepio difundam pelos meios apropriados, junto de todos os seus trabalhadores, o comunicado. Segundo sabe o Jornal Económico, na reunião do Conselho estiveram presentes Fernando Ribeiro Mendes e Miguel Coelho, ambos administradores que integram uma lista concorrente à liderança da Associação. O primeiro votou contra e o segundo absteve-se.

O comunicado foi enviado a todos os seus trabalhadores do Grupo Montepio.

“Na passada sexta-feira, dia 23 de novembro, todos os canais generalistas de televisão (RTP1, SIC e TVI) abriram os seus telejornais da noite veiculando notícias sobre o Montepio, recorrendo alegadamente a informação interna que, de forma descontextualizada ou truncada, ajudou a alimentar histórias apenas com um objetivo: influenciar e condicionar o processo eleitoral em curso”, começa por dizer a Associação liderada por Tomás Correia.

“O Conselho de Administração do MGAM repudia veementemente estas práticas reiteradas de condicionamento do processo eleitoral para a eleição dos membros dos órgãos associativos do MGAM condenando nomeadamente: a transmissão de informação interna, não autorizada, cujo uso restrito está obrigado a sigilo profissional, e cuja violação é punida nos termos da lei; a suspeição sobre o profissionalismo e rigor dos profissionais no cumprimento das normas em vigor; e os expedientes diversos e manobras que visam a tomada de poder pelas diversas vias, sem o respeito pelas Instituições e pelas suas pessoas”, lê-se no comunicado.

O comunicado aponta essencialmente à TVI: “Na reportagem exibida pela TVI recorre-se, inclusivé, a imagens não autorizadas, através de câmera oculta, com o objetivo de concluir que os trabalhadores não estão a cumprir com as normas instituídas, de forma descontextualizada e sem ter sido exercido o direito ao contraditório”, acusa a Associação.

“Adjetivar negativamente este tipo de atuação pecará sempre por defeito, porquanto se trata de uma prática diametralmente oposta à sociedade da decência e dos valores por que sempre o Montepio se pautou”, escreve a Associação.

“Tem o Montepio Geral Associação Mutualista já na sua posse, elementos suficientes para julgar que toda a informação veiculada obedeceu a uma meticulosa e estruturada articulação, por parte dos seus autores materiais, com o objetivo de retirar daí vantagens, designadamente eleitorais, sem que, no entanto, ponderassem os danos causados ao Grupo Montepio e ao bom nome das suas pessoas”, refere o comunicado a que o Jornal Económico teve acesso.

“Considera o Conselho de Administração do MGAM que a tentativa de intimidação, implícita em reportagem veiculada, é intolerável e suficientemente mobilizadora para atuações firmes e enérgicas, que venham a ser tomadas contra os seus autores”, revela a Associação.

“É da competência do Conselho de Administração do MGAM, enquanto cabeça do Grupo Montepio, zelar pelos mais elevados interesses do Grupo, protegendo e garantindo o seu bom nome, os interesses dos seus Associados e Clientes, e dos seus trabalhadores”, diz ainda nota.

“O MGAM não permite, em nenhum caso, que seja posta em causa a dignidade profissional e a confiança depositada nos trabalhadores de todo o Grupo, em concreto, no processo em curso. Por tal, agirá, por todos os meios adequados, em sede própria, e até às últimas consequências, na defesa dos Associados e dos Trabalhadores que compõem as entidades do Grupo Montepio”, diz a instituição sem no entanto detalhar os “meios adequados”.