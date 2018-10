Tomás Correia já entregou a lista de candidatura à presidência da Associação Montepio

A lista A, do atual presidente do Conselho de Administração foi hoje entregue à mesa da Assembleia Geral da Associação Mutualista, sabe o Jornal Económico que avançou em primeira-mão a recandidatura de Tomás Correia à liderança da instituição na edição da passada sexta-feira.

A Lista A tem para o Conselho de Administração ainda os nomes de Carlos Beato; Luís Almeida; Idália Serrão; e Vergílio Lima.

Na lista de nomes que apoiam a Lista A, estão Adriano Moreira, José Eduardo Martins, João Soares e a autarca de Setúbal (do PCP) Maria das Dores Meira. Portanto todos os quadrantes políticos. Mas há também personalidades no mundo artístico, como Maria do Céu Guerra, a fadista Marisa e o desportista Carlos Lopes.

Para a presidência do Conselho Fiscal, é proposto Ivo Pinho, e para a presidência da mesa da Assembleia Geral é proposto o padre Vítor Melícias.

Já para liderar o Conselho Geral, Tomás Correia propõe Maria de Belém Roseira (ex-Ministra da Saúde) e finalmente para a Comissão de Honra é proposto o nome de Manuela Eanes.

Tal como foi noticiado na semana passada, Tomás Correia candidata-se “porque quer assegurar uma responsável transição de mudança de regulador para a ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões” e porque “considera ser de enorme responsabilidade a definição dos estatutos que vão consubstanciar a nova lei das mutualistas”, revela a mesma fonte. Isto é: as duas grandes preocupações de Tomás Correia são a revisão estatutária que o novo Código Mutualista impõe, e a transição para um novo regulador. O atual presidente da Associação defendeu recentemente em entrevista ao Jornal Económico a implementação da democracia representativa.

A eleição do próximo dia 7 de dezembro, serão disputada por três listas. A lista B é comandada por Fernando Ribeiro Mendes e a lista C é encabeçada por António Godinho.

Fernando Ribeiro Mendes, foi o primeiro a formalizar a candidatura, encabeça uma lista ao Conselho de Administração da Mutualidade, sendo acompanhado por Miguel Coelho, atual administrador e quadro do Montepio, pelo gestor Pedro Corte Real, por Nazaré Barroso, Vogal do Conselho da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e por Ana Cristina Albuquerque, Presidente da Inovar Autismo – Associação de Cidadania e Inclusão.

A lista ao Conselho Geral tem como primeiro nome João Costa Pinto, economista e ex-Vice-Governador do Banco de Portugal. Já a lista para a Mesa da Assembleia Geral, apresenta João Proença, sindicalista, e ex-Secretário Geral da UGT como candidato. João Carvalho das Neves, ROC, professor universitário e gestor é o primeiro para o Conselho Fiscal.

Fernando Ribeiro Mendes definiu como razões principais da escolha dos candidatos “o facto de todos eles darem resposta às necessidades da Associação Mutualista, aliando o rigor da gestão às causas sociais. E acima de tudo por serem nomes inatacáveis, sem qualquer suspeita junto das entidades de supervisão e judiciais”.

António Godinho formalizou esta terça-feira, 30 de outubro, a candidatura à presidência da Associação Mutualista Montepio Geral, na véspera de terminar o prazo que é hoje.

A lista encabeçada por Godinho, um ex-quadro do Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) e fundador e administrador da Onebiz, integra o general Pinto Ramalho, Alípio Dias e Eugénio Rosa.

O antigo ministro Bagão Félix é apresentado como o primeiro subscritor da lista e proposto como parte da futura comissão de vencimentos da associação a ser criada caso a lista seja eleita.

Das próximas eleições sairá a nova administração da Associação Mutualista Montepio Geral para os próximos três anos.