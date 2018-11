Tomás Correia: “Temos uma Associação interclassista e intergeracional”

O presidente da Associação Mutualista, Tomás Correia, realizou hoje no Capitólio, no Parque Mayer, a apresentação formal da sua lista às eleições da Associação Mutualista Montepio de 07 de Dezembro. O sítio não foi escolhido ao acaso. Tomás Correia assume que é “preciso revitalizar o Parque Mayer”.

“Somos uma organização da sociedade civil, de capitais portugueses, com o centro de decisão em Portugal e a trabalhar para os portugueses”, disse Tomás Correia.

O líder da Lista A referiu que a Associação Mutualista”é interclassista e intergeracional, representativa da sociedade civil e de todas as correntes ideolólogicas”. A sala do Capitólio do Parque Mayer estava repleta de associados, alguns notáveis que apoiam a candidatura de Tomás Correia a um novo mandato à frente da Associação Mutualista.

Entre eles, Jorge Coelho, Sousa Cintra, Maria de Belém, José Eduardo Martins (do PSD). A ausência de Carlos Tavares, presidente da Caixa Económica Montepio Geral, foi explicada por Tomás Correia por “ser necessária uma equidistância” em relação ao ato eleitoral da Associação Mutualista. Já Fernando Nogueira, presidente da Lusitânia marcou presença.

Tomás Correia defendeu o trabalho feito pela sua liderança na Associação Mutualista, que apelidou de “a maior Associação portuguesa emergente da sociedade civil”, lembrando que desde que chegou à sua liderança a Associação (2007) quase triplicou o número de associados “em apenas uma década”. Elogiou o facto de gerir o património do Montepio em ordem a remunerar os recursos dos nossos Associados bem acima de aplicações financeiras de natureza conservadora disponíveis no mercado, como depósitos a prazo ou seguros de capitalização”.

Elogiou ainda o facto de desenvolver um programa de vantagens para os associados. “Chegar aqui e poder afirmar que todos os associados têm um plano de saúde, totalmente gratuito, dando acesso aos mais relevantes prestadores de serviços médicos”, disse.

Tomás Correia defendeu a resiliência que permitiu manter nas mãos dos associados a posição nas áreas instrumentais à Mutualista. A saber, banca, seguros e serviços financeiros.

Questionado à margem da apresentação, Tomás Correia defendeu o nome de Banco Montepio para a Caixa Económica.

(em atualização)