TOMI premiado no Global Smart Cities Contest

O TOMI alcançou, no dia 1 de outubro, em Londres, o primeiro lugar no Global Smart Cities Contest, da World’s Smart City Organization (WSCO), na categoria de E-Gov. O TOMI é um equipamento de informação urbana, criado para servir e interagir com a população.

O projeto vencedor foi o da implementação de serviços públicos no TOMI, criado em parceria com a Agência para a Modernização Administrativa (AMA).

O Global Smart Cities Contest reconhece os melhores projetos que participam ativamente no desenvolvimento das comunidades. Em 2018, focou-se em cinco categorias: Mobilidade, Energia, IoT, Plataformas de Centro de Operações Integradas e E-Gov.

O júri que elegeu os melhores projectos cobre as principais verticais da área das smart cities, contando com Sarolta Besenyei, European Comission Expert, como presidente do júri.

José Agostinho, CEO da TOMI WORLD, considera que “este prémio, nesta categoria, tem uma enorme relevância. O E-Gov é uma das mais importantes verticais da smart cities, onde a tecnologia consegue agilizar a comunicação entre o Estado e os cidadãos, melhorando a qualidade de vida e o acesso aos serviços públicos”.