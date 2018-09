Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Ler mais

Subida dos juros dos EUA a caminho

A Reserva Federal norte-americana reúne-se esta terça e quarta-feira e os mercados estão a dar como certo um aumento da federal funds rate em 0,25 pontos base, para um intervalo entre 2% e 2,25%. A par, estão também a atribuir uma maior probabilidade de que, além desta subida, haja outra em dezembro. A grande preocupação prende-se sobre o timing em que a Fed irá anunciar uma inversão económica, pelo que as atenções vão estar viradas para o outlook e atualizações das projeções económicas.

Itália determina sentimento europeu

À medida de que se aproxima o dia em que a coligação governativa em Itália vai apresentar o orçamento para 2019 (quinta-feira, 27 de setembro), os mercados de dívida vivem algum nervosismo. O foco vai estar na meta do défice, que tem causado ansiedade entre os investidores. O ministro da Economia Giovanni Tria garantiu que o país irá cumprir o limite europeu de 3% do PIB, mas líderes da coligação – Luigi Di Maio e Matteo Salvini – têm pressionado para um aumento da despesa pública que lhes permita cumprir as promessas eleitorais.

Inflação marca semana europeia

A semana será também marcada pela divulgação de dados económicos, com destaque para a inflação: sexta-feira o Eurostat publica a Estimativa Rápida do Índice de Preços no Consumidor na zona euro e UE em setembro, meia hora depois de o INE divulgar o mesmo indicador relativo a Portugal. A nível nacional, no mesmo dia é ainda apresentada a taxa de desemprego em agosto. Nos Estados Unidos, na quinta-feira são conhecidos dados finais do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação nos EUA no segundo trimestre do ano.

Infortúnio dos emergentes pode amainar

A crise dos mercados emergentes poderá ter atenuado graças à perda de força do rally do dólar e à posição adotada pela China de que a desvalorização do yuan não está em cima da mesa, mas também a subida dos juros de referência pelo banco central da Turquia (que levou à estabilização da lira) e às negociações do Fundo Monetário Internacional (FMI) com a Argentina. Esta semana vai ser crucial para os mercados emergentes, cujo sentimento será determinado por se a Fed vai dar um novo fôlego ao dólar e a se Beijing irá retaliar as tarifas dos EUA.