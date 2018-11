Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Ações da Galp e do BCP

Esta segunda-feira as atenção dos investidores estarão centradas numa eventual reação das ações do Millennium BCP e da Galp à confirmação que a Sonangol irá vender a participação no banco e na petrolífera, onde detém 19,49% e 15%, respetivamente. Recorde-se que a Sonangol tem uma participação indirecta na petrolífera portuguesa através da Esperanza Holding – onde tem uma participação de 60%, cujos outros 40% são detidos por Isabel dos Santos -, detendo 45% da Amorim Energia.

O presidente de Angola, João Lourenço, confirmou, em entrevista ao Expresso este sábado, que a Sonangol deverá “retirar-se de grande parte dos negócios e das participações em que está envolvida”, ainda que a petrolífera portuguesa esteja dentro do core business. “É verdade que está dentro do seu core business, mas não deixa de ser uma dispersão e, por esta razão e porque a tendência é esta, é muito pouco provável que a Sonangol se interesse em ter uma participação a Galp” pelo aumento de participação através de uma eventual aquisição da participação de Isabel dos Santos, disse.

O presidente angolano sublinhou “não ter nada contra os portugueses do Grupo Amorim, antes pelo contrário”. Mas “num casamento deve haver vontade recíproca entre o noivo e a noiva, ambos têm de estar interessados”, acrescentou.

A reação da libra ao Brexit

O divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia deu mais um passo na última semana, depois da primeiro-ministra Theresa May ter fechado um acordo técnico para o Brexit. No entanto, o governo britânico está sob pressão, com vários ministros de Theresa May a demitirem-se na última semana, em desacordo, e a libra estrelina ressentiu-se e fechou a semana nos 1.12345 euros, depois da maior queda diária desde 2016. A tendência manifestou-se no FTSE 100, que também encerrou a semana no vermelho.

Segundo a Reuters, a volatilidade implícita de um mês da libra esterlina subiu para mais de 15%, representando o dobro da volatilidade do euro e quase o triplo do iene.

Petróleo procura recuperação

Depois de uma queda de 12 sessões consecutivas e de uma semana de tensão entre a OPEP e o presidente norte-americano Donald Trump, as atenções dos investidores estão centradas na estabilidade de uma recuperação dos preços na próxima semana. Depois de uma semana tumultuosa, o petróleo WTI subiu 0,55% sexta-feira para 56,77 dólares por barril, invertendo a tendência de perda e recuperando ligeiramente da queda abruta dos preços desde o início de outubro, com a expectativa de um acordo sobre o corte na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Leilões de dívida pública

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP anunciou dois leilões de dívida pública para esta quarta-feira, dia 21 de novembro, pelas 10h30. Os bilhetes do Tesouro terão maturidades a 17 de maio de 2019 e 22 de novembro de 2019, com um montante indicativo global entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.

A última emissão de BT foi a 17 de outubro com dois leilões a três e 11 meses. A três meses foram colocados 250 milhões de euros em BT à taxa média de -0,426%, enquanto no leilão de dívida a 11 meses foram colocados 1.000 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,260%. A colocação de BT em outubro foi feita a taxas de juro médias negativas, mas a subirem tanto a três meses como a 11 meses em relação aos anteriores leilões comparáveis.

Na última semana, o IGCP emitiu 1.250 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) a cinco e 10 anos, numa operação com o objetivo de financiar mais um reembolso antecipado ao FMI.

Black Friday

É um dos dias de maior consumo do ano, com as principais cadeias a fazer grandes descontos e que abrem oficialmente a época de compras natalícias.

Uma pesquisa da Reuters /Ipsos indica que, por exemplo, 38% dos consumidores americanos estimam comprar na próxima sexta-feira e, desses, 37% comprarão principalmente online. No último ano, os mercados acionistas reagiram positivamente à Black Friday, com as principais cotadas norte-americanas da área do retalho num rally pré-natalício.