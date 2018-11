Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Preços do petróleo afundam

Os mercados continuam atentos ao ‘ouro negro’, depois da matéria-prima ter tocado mínimos de um ano na última sexta-feira, com os dois principais preços de referência, o West Texas Intermediate (WTI) e o Brent, a valerem menos de 60 dólares. A próxima reunião dos membros da OPEP está marcada para 6 de dezembro, em Viena, e reveste especial importância com o braço de ferro entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. A Arábia Saudita, o maior produtor mundial de petróleo, anunciou que iria reduzir a produção diária de petróleo para reajustar a oferta à procura, mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já sinalizou esperar que a OPEP não diminua a produção. Este domingo, publicou uma mensagem, através do Twitter, onde agradecia a si mesmo pela descida do preço do petróleo.

Investidores atentos às minutas da Fed

Esta quarta-feira, vários membros do Comité da Reserva Federal norte-americana, incluíndo o presidente, Jerome Powell, irão discursar quarta-feira, em Nova Iorque, na conferência “The Federal Reserve’s Framework for Monitoring Financial Stability”.

No entanto, as atenções dos mercados estarão especialmente centradas na publicação esta quinta-feira, dia 29, das minutas da última reunião do banco central, após a decisão de ter mantido o intervalo da taxa de juro de referência (federal funds rate) entre 2% e 2,25% na reunião de novembro. No entanto, ainda que a instituição liderada por Jerome Powell tenha decido manter a posição de endurecimento da política monetária, os analistas procuram pistas sobre a possibilidade de um novo aumento das taxas em dezembro.

Segundo a Reuters, enquanto a projeção de taxa média do FOMC para o final de 2019 é de 3,125%, a taxa-alvo implícita no contrato futuro de fundos federais de janeiro de 2020 é de 2,75%, fixando-se abaixo dos 2,95% registados há duas semanas.

Votação final do Orçamento do Estado para 2019

A votação final do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) está agendada para quinta-feira, dia 29, após duas semanas de discussão na generalidade. Antes disso foi aprovada na generalidade, com votos a favor do PS, BE, PCP, PEV e PAN. Já os grupos parlamentares da direita, PSD e CDS, votaram contra. Durante a discussão em sede de especialidade, os partidos apresentaram cerca de 900 propostas, o que já levou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a sinalizar preocupações em ver o documento promulgado antes do Natal.

Fórum Banca

O Fórum Banca 2018 decorre esta quinta-feira, dia 29, no Hotel Pestana Palace, em Lisboa, e irá reunir os principais players da banca nacional. A conferência organizada pelo Jornal Económico, em parceria com a PwC irá debater os desafios atuais do setor. O presidente da PwC, José Manuel Bernardo, e o diretor do Jornal Económico, Filipe Alves, irão fazer a nota de boas vindas às 9h10, que será seguida pela sessão de abertura, a cargo do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Pelas 9h45, o partner da PwC Luís Barbosa reflete sobre o regresso aos fundamentos da banca, enquanto o presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Fernando Faria de Oliveira, irá intervir às 10h20. Às 10h40 tem lugar a mesa redonda “Novas canais de distribuição – Como chegar aos clientes no século XXI”, com intervenções de Francisco Barbeira, administrador executivo do Banco BPI; João Dias, chief digital officer do Novo Banco; Rui Manuel Teixeira, administrador do Millennium bcp; e Carlos Albuquerque, administrador da CGD, e com moderação do diretor adjunto do Jornal Económico, Shrikesh Laxmidas e do partner da PwC Miguel Fernandes. Às 11h40, decorre a segunda mesa redonda, subordinada ao tema “O Estado da Nação – O caminho para a rentabilidade”, com Paulo Macedo, CEO da CGD; Miguel Maya, CEO do Millennium bcp; António Ramalho, CEO do Novo Banco; e Licínio Pina, presidente do Conselho de Administração Executivo do Crédito Agrícola, e moderado por Filipe Alves.

G20 reúne em Buenos Aires

Esta sexta-feira, dia 30, arranca a reunião do G20 em Buenos Aires e que se estende até dia 1 de dezembro. Com a guerra comercial como pano de fundo, os investidores e analistas aguardam sinais de que o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, possam chegar a acordo para diminuir a tensão entre os dois países.

A Cúpula dos Líderes começará na sexta-feira às 13h30 (hora de Lisboa), com a chegada dos líderes à Costa Salguero. Às 12h30, após as boas-vindas oficiais e a tradicional foto de família, o presidente argentino, Mauricio Macri, fará uma apresentação de abertura na sessão plenária, que será transmitida ao vivo no canal G20 do YouTube. No sábado, os líderes terão sessões de trabalho pela manhã. A reunião ficará concluída com a conferência de imprensa sobre as principais conclusões da Cimeira.