Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

CTT: Reação do mercado ao anúncio de mudança de liderança

Esta segunda-feira, as atenções dos investidores e analistas estarão centradas nas ações dos CTT, depois de na última sexta-feira ter sido anunciado que Francisco Lacerda irá abandonar a liderança da empresa. Segundo o comunicado emitido pelos CTT, depois do fecho do mercado, através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Francisco Lacerda apresentou a renúncia a todos os cargos que ocupava de forma a que tivesse lugar uma “transição da liderança da equipa executiva”. Na sexta-feira, as ações dos CTT fecharam a subir 0,77% para os 2,3420 euros.

Desempenho da economia nacional

A primeiro estimativa rápida do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do ano é divulgada esta quarta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística, com os analistas atentos ao que poderá sinalizar sobre o desempenho da economia nacional no resto do ano. Segundo os economistas do Millennium bcp, “o PIB português deverá exibir uma taxa de variação em cadeia de 0,4% no primeiro trimestre de 2019, igual à verificada no período anterior”. Já em termos homólogos, esperam “uma ligeira redução do ritmo de expansão de 1,7% para 1,6%”.

Portugal emite até 1.500 milhões de dívida a curto prazo

O IGCP – Agência de Gestão e Tesouraria e da Dívida pública realiza esta quarta-feira um leilão duplo de Bilhetes do Tesouro com maturidades a seis e 12 meses. A agência liderada por Cristina Casalinho anunciou um montante indicativo global entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros. No último leilão de BT comparável, a 20 de março, e cinco dias após a Standard & Poor’s ter subido a notação da dívida portuguesa para o segundo grau de investimento (BBB), o Tesouro emitiu 1.500 milhões de euros. Portugal pagou -0,393% para emitir 400 milhões de euros a seis meses e na maturidade mais longa, a emissão foi de 1.100 milhões de euros, com o IGCP a pagar uma taxa de -0,366%.

Cotadas portuguesas apresentam contas

A época de apresentação de resultados das empresas portuguesas continua e esta semana é a vez de três cotadas do PSI20. Na quarta-feira, a Semapa e a Sonae apresentam os resultados do desempenho relativo ao primeiro trimestre do ano. Na quinta-feira, as atenções estarão centradas na apresentação de resultados do primeiro trimestre da EDP, depois da queda da Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG) sobre a energética portuguesa.

Mais um capítulo na guerra comercial dos EUA

A tensão comercial entre os EUA e a China escalou depois do presidente norte-americano, Donald Trump, ter decidido avançar com um aumento das taxas alfandegárias sobre os produtos chineses. No entanto, a Europa poderá ser o próximo ‘alvo’ na lista. Este sábado termina o prazo para a avaliação do líder norte-americano ao relatório do Departamento do Tesouro sobre a possibilidade de um agravamento das taxas de importação sobre os carros europeus.