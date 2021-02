Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta terça-feira

O evento em destaque esta terça-feira, dia 23 de fevereiro, é a divulgação dos dados da inflação de janeiro pelo Eurostat.

Depois da estimativa do início do mês que apontou para valores para a inflação na zona euro não vistos no último ano, o gabinete de estatística da União Europeia divulga esta terça-feira os valores consolidados para o índice harmonizado de preços no consumidor de janeiro, o indicador que quantifica a inflação numa determinada economia.

O Banco Central Europeu (BCE) procura assim a confirmação de um resultado animador para o bloco europeu, que tem visto taxas de inflação anémicas que ficam muito aquém dos objetivos de 2%. Os valores estimados pelo Eurostat a 3 de fevereiro mostravam uma subida nos preços na zona euro muito a reboque das economias alemã e holandesa, que registaram variações anuais de 1,6% e 1,7%, respetivamente.

Outros eventos em foco