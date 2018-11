Toque no futuro com o ASUS ZenBook Pro 15. Criado para quem não espera pelo amanhã

Ainda se lembra da forma como os computadores portáteis revolucionaram o trabalho e o entretenimento? Permitiram-nos estar sempre ligados sem estar parados. Economizaram tempo e ajudaram o tempo a passar. Tornaram-se companheiros de escritório e de viagem.

Com mudanças tão rápidas nestes tipo de dispositivos, chegámos a um ponto em que pouco nos surpreendia. Eis senão que chegou o ASUS ZenBook Pro 15 para nos espantar.

Prende desde logo pela estética. O metal sólido de que é feito permite que seja leve e fácil de transportar, bem como elegante e sofisticado.

Sejamos mais precisos: tem 18.9 mm de espessura e 1.88 kg de peso.

Depois de ficar uns bons minutos a admirá-lo, não vai resistir tocar-lhe. E aí terá novas surpresas.

O ScreenPad™ é um ecrã interativo em que pode criar os seus próprios atalhos, aumentar o desktop Windows e mudar automaticamente de funções. Uma forma inovadora e inteligente de utilizar o seu portátil.

Mais, graças ao modo de extensão do ecrã, pode ter um ecrã duplo ampliando-o para o ScreenPad para que nada fique escondido.

Aquilo que vai ver no seu dispositivo é vida nas cores e nos detalhes. O ecrã do ZenBook Pro 15 dispõe de precisão de cor calibrada de fábrica e validação Pantone.

Os seus olhos ficarão deslumbrados.

Se já foi conquistado pela visão, chegou a hora da audição. Nada foi deixado ao acaso na criação deste portátil. Com ele chega também uma nova geração de tecnologia áudio. Com certificação dos especialistas da Harman Kardon, vai ouvir as suas músicas, filmes, séries e até simples notificações com o melhor som de sempre.

Das regras de ouro acima mencionadas, falta uma das mais importes: o desempenho ou performance. Graças ao mais recente processador Intel Core i9, a computação móvel é levada a outro nível. Muito além da imaginação está também a potência gráfica, até para as tarefas mais intensivas. Um sonho para profissionais gráficos e não só.

Em suma, esta é mesmo uma máquina do futuro. E já lhe pode tocar.