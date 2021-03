No meio da pandemia, quatro empreendedores, pertencentes à mesma família, decidiram meter mãos à obra e recuperar o negócio e o espólio da antiga, mais que centenária, Companhia de Fiação de Torres Novas. Depois de cerca de 10 anos com as portas fechadas, a antiga empresa de têxtil-lar renasceu das cinzas em novembro de 2020 pela iniciativa de Adolfo de Lima Mayer, com 82 anos de idade, e mais três familiares da nova geração – Nuno Vasconcelos e Sá, Inês Vaz Pinto e Miguel Castel-Branco.

“A antiga fábrica fechou há dez anos. O meu tio, Adolfo de Lima Mayer, quer era administrador e o seu principal acionista, conseguiu recuperar o registo da marca. E agora, estamos a funcionar sem produção própria, recorrendo ao arquivo da coleção, que também conseguimos assegurar, e cuja qualidade é muito grande”, revela Nuno Vasconcelos e Sá, em declarações ao Jornal Económico.

