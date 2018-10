Total aumenta lucros em 48% no terceiro trimestre

A petrolífera francesa Total aumentou os seus lucros em 48%, para 3,5 mil milhões de euros, comparativamente ao período homólogo, naquele que é o maior lucro líquido num trimestre desde 2012, revelou a empresa em comunicado divulgado esta sexta-feira, 26 de outubro.

“O lucro líquido ajustado total do terceiro trimestre aumentou 48% em relação ao ano passado para 4 mil milhões de dólares (cerca de 3,5 mil milhões de euros), enquanto os preços do petróleo aumentaram 44% para os 66 euros por barril, suportados por tensões de fornecimento e pelo contexto geopolítico”, referiu Patrick Pouyanne, CEO da Total, citado no documento.

Este resultado fica acima da previsão média feita pelos analistas, que seria de 3,75 mil milhões de dólares (aproximadamente 3,3 milhões de euros). Apesar das subidas, na bolsa de Paris, as ações da Total perdem 2,72%, para 50,01 euros a meio da sessão de hoje.

A Total revelou ainda que os seus negócios de exploração e produção continuarão a dar lucro graças ao crescimento esperado na produção de petróleo. A produção da empresa aumentou 8,6% para 2,8 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, uma nova produção recorde num só trimestre, apoiada pelo início da produção do projeto Kaombo em Angola e o aumento de projetos como Yamal LNG na Rússia.