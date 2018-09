Toys “R” Us: estes são os planos da direção portuguesa para a Península Ibérica

A empresa vai inaugurar 25 lojas de proximidade nos próximos cinco anos, abrindo a expansão ao modelo de franchising. As lojas vão apostar em experiências imersivas, em zonas de jogo e em espaços próprios para experimentar os brinquedos. “Nos próximos cinco anos vão ser abertas 25 novas lojas express em cidades mais pequenas ou em centros urbanos onde já exista uma loja Toys “R” Us”. Estes novos estabelecimentos constituem “a base de expansão da empresa e médio e longo prazo”, revelou hoje o diretor executivo à imprensa.

A Toys “R” Us” está ainda a estudar a “abertura de novas grandes lojas”. De acordo com informações cedidas à imprensa, o ‘layout’ será implantado, a partir de outubro, em todas as lojas da marca. A cadeia de brinquedos Toys “R” Us decidiu continuar com as operações em Portugal e em Espanha após a sua compra por investidores portugueses. Em agosto deste ano, a empresa portuguesa Green Swan, que fez a aquisição, esclareceu que se tratava de um investimento de 80 milhões de euros ao longo de quatro anos.

“A operação da Toys “R” Us Ibéria continuará em funcionamento e desenvolvimento em Espanha, após um processo de aquisição por investidores portugueses, a Green Swan, representada por Paulo Andrez”, que se juntam à atual equipa de gestão, “como novos proprietários”, informou a empresa em comunicado.