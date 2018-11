TPG Real Estate e Round Hill Capital juntam-se para criar projeto residencial em Lisboa

A TPG Real Estate, braço da TPG que se dedica à gestão de ativos imobiliários, e a Round Hill Capital (“Round Hill”), empresa que se dedica ao investimento, desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários, adquiriram , através de uma joint venture constituída para o efeito, um terreno com cerca de 39.000 m2 de área edificável, em Lisboa. “A TPG Real Estate e a Round Hill tencionam desenvolver naquele local um projeto de referência, no segmento residencial e uma residência para estudantes”, indicam as empresas em comunicado conjunto. As condições financeiras deste negócio não foram reveladas pelas empresas envolvidas.

A aquisição assinala o primeiro negócio conjunto da TPG Real Estate e da Round Hill em Portugal, país que, no entender destas empresas, “apresenta um desempenho económico robusto, com uma dinâmica positiva no segmento residencial e oferece indicadores de confiança para o investimento imobiliário. A TPG Real Estate e a Round Hill têm vindo a avaliar o mercado imobiliário em Portugal há vários anos e continuam atentas a novas oportunidades de investimento no país, em linha com a estratégia de investimento da joint venture, que criaram”, revelam em comunicado à imprensa.

O projeto, que se localiza no Campo Pequeno, zona central de Lisboa, vai incluir uma capacidade de 390 camas para estudantes e cerca de 250 apartamentos. A residência de estudantes vai incluir áreas de estudo e lazer para estudantes, assim como espaços comerciais comuns disponíveis para todos os residentes. “O Campo Pequeno é uma zona residencial consolidada que beneficia de excelentes acessos e transportes. O terreno está a uma curta distância a pé do Campus da Universidade de Lisboa e de outras universidades, institutos e escolas de negócios, permitindo um fácil acesso tanto ao centro histórico como ao Aeroporto de Lisboa”, indicam as empresas.

Após a conclusão da construção, a residência de estudantes será gerida pela Nido Student, unidade da Round Hill para este efeito na Europa.