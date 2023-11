Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) exige também o encerramento aos domingos e feriados dos estabelecimentos do grupo.

7 Novembro 2023, 20h11

Um aumento salarial mínimo de 15% e nunca inferior a 150 euros/mês, o pagamento de trabalho noturno a partir das 20 horas e o encerramento aos domingos e feriados são reivindicações dos trabalhadores da Sonae MC para 2024, ou pelo menos dos trabalhadores enquadrado no Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

Do caderno reivindicativo para o próximo ano, entregue esta terça-feira aos recursos humanos da Sonae por dirigentes e delegados do CESP, faz ainda parte a fixação do subsídio de alimentação em 10 euros por dia e a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, sem redução de salário.

A promoção automática dos operadores de armazém e loja até à categoria profissional de operador principal e integração dos trabalhadores da Wells na carreira de técnico, “com a garantia da diferenciação salarial dos diferentes níveis e categorias considerando a antiguidade sem discriminações”, é outro dos pontos constantes do documento.

O CESP reclama também a atribuição de um subsídio para todos os funcionários que laboram em postos de trabalho com temperaturas controladas, no valor de 15% da remuneração base, e “horários humanizados que permitam a conciliação da vida profissional com a familiar e pessoal, em estrito cumprimento do CCT [contrato coletivo de trabalho] no que concerne à organização do tempo de trabalho”.

A passagem a efetivos de todos os trabalhadores com vínculos precários que exercem funções de caráter permanente, a contratação de mais funcionários, “garantindo nas lojas um mínimo de um trabalhador por balcão de atendimento”, e o investimento em infraestruturas para permitir aos trabalhadores “descansar e fazer a sua refeição” são outras das reivindicações feitas.

No que se refere aos benefícios sociais dos trabalhadores, é reclamado um reforço das atuais condições, nomeadamente um desconto de 15% (sem teto) em compras nas lojas do grupo Sonae, a extensão do seguro de saúde aos filhos até 18 anos sem custos e a dispensa remunerada ao trabalho no dia de aniversário do trabalhador ou no dia de aniversário dos filhos até aos 18 anos, inclusive, a atribuição de um cartão presente de 80 euros no mês de setembro para apoio aos pais com filhos em idade escolar e a reposição de descontos para o agregado familiar dos trabalhadores nas clínicas Dr. Wells.