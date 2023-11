Trabalhadores do grupo EDP apresentam reivindicações

A contratação de novos funcionários nas bases remuneratórias 4 e 5 do grupo EDP, deixou os sindicatos desagrados, tendo estes, em conjunto com os trabalhadores, elaborado as suas reinvindicações, que deverão ser satisfeitas com urgência e entrar em vigor a janeiro de 2024.

14 Novembro 2023, 17h14