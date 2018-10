Transações de imóveis residenciais atingem valor global de 11,6 mil milhões de euros

No primeiro semestre de 2018, o volume de transações de habitação atingiu o valor mais elevado dos últimos 10 anos, quando comparado com igual período dos anos anteriores. Até junho, foram efetuadas mais de 86,3 mil transações de imóveis residenciais, com um valor global de 11,6 mil milhões de euros, o que se traduziu num crescimento de 20% em número, e de 30% em valor, face ao período homólogo de 2017, segundo a análise de conjuntura da federação portuguesa da indústria da construção e obras públicas (FEPICOP) sobre o setor da construção, revelados esta segunda-feira, 1 de outubro.

O valor médio de transações atingiu o máximo de toda a série (134 mil euros) crescendo 12% face ao mesmo período de 2017. Os dados da FEPICOP mostram também que somente 41% do montante total transacionado no primeiro semestre, foi financiado por crédito bancário concedido a particulares, tendo atingido neste período os 4,7 mil milhões de euros.

Embora esta verba indique uma evolução positiva do recurso ao crédito bancário para a compra de habitação (+25% que no período homólogo), reflete um peso do crédito bancário no valor das transações muito abaixo dos 70% registados na primeira década deste século, vindo a decrescer desde então.

No entanto, o forte dinamismo do mercado contribuiu para o bom desempenho revelado pelo setor da construção até junho de 2018, período onde se registaram crescimentos homólogos de 3,3% no investimento em construção e de 1,6% no valor acrescentado bruto (VAB) deste setor e que contribuíram de forma positiva para o aumento de 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB).fepicop