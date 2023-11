Os transportes públicos na Madeira vão ser gratuitos para os estudantes até aos 23 anos e para os cidadãos com mais de 65 anos, a partir do próximo ano, anunciou hoje o secretário dos Equipamentos e Infraestruturas.

16 Novembro 2023, 21h43

Pedro Fino falava na Assembleia Legislativa da Madeira, no segundo dia da discussão do Programa do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, para o quadriénio 2023-2027.

Respondendo à deputada socialista Patrícia Agrela, que defendeu a necessidade de melhorar os transportes públicos, o governante disse que a medida será incluída no Orçamento Regional para o próximo ano, representando um investimento de 4,3 milhões de euros.