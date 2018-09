Três novas ambulâncias asseguram transporte de doentes em 4 municípios da Madeira

Três novas ambulâncias passam a assegurar a partir desta sexta-feira o transporte de doentes não urgentes nos concelhos de Machico, Santana, Calheta e Ribeira Brava.

O investimento do Serviço Regional de Saúde ascendeu aos 170 mil euros e visa apoiar estes quatro municípios onde o transporte de doentes beneficiou, no ano passado, 31.589 pessoas.

Em 2017, o Serviço Regional de Saúde da Madeira transportou 133.801 transportes de doentes não urgentes, uma valência que passa a ser reforçada com as novas viaturas.

As quatro ambulâncias vão ser entregues no Centro de Saúde de Machico amanhã, às 11 horas, numa cerimónia presidida pelo líder do Governo Regional, Miguel Albuquerque.