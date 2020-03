Três novos casos em Portugal. Número de infetados sobe para 34

O número de infetados em Portugal subiu em três pessoas para um total de 34 pacientes infetados, avança a SIC Notícias. Os três novos casos registam-se no hospital Pedro Hispano em Matosinhos.

Antes deste caso foi noticiado hoje o da mãe de uma jovem do Algarve que esteve recentemente em Itália e que foi o primeiro caso confirmado no Algarve. Duas irmãs desta jovem estão atualmente em isolamento, sem sintomas.

Segundo a SIC Notícias, a mulher infetada é professora na Escola Básica 2,3 Professor José Buísel, em Portimão. Esta escola já foi encerrada, a par da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes também nesta cidade algarvia, onde há 1.800 alunos sem ir às aulas.

O surto de coronavírus em Portugal levou ao encerramento das escolas Secundária da Amadora e a Escola Básica 2,3 Roque Gameiro, também localizada na Amadora. As escolas vão ficar encerradas durante 14 dias devido a dois alunos terem testado positivo, um em cada escola.

No norte do país, a Direção-Geral de Saúde (DGS) anunciou hoje o encerramento de todas as escolas nos concelhos de Lousada e Felgueiras.

Já no Porto, as aulas da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) encontram-se suspensas por precaução.