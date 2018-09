Tribunal de Justiça da UE favorável ao levantamento do sigilo bancário (em certos casos)

O Tribunal de Justiça da União Europeia esclareceu que, em certos casos relacionados com os direitos dos cidadãos europeus à sua defesa, as autoridades nacionais de cada Estado-membro podem decidir levantar o sigilo bancário.

A decisão prende-se com dois casos. No primeiro, um cidadão luxemburguês foi forçado a despedir-se de uma autoridade de supervisão financeira por ter alegadamente ligações ao caso de Bernie Madoff, condenado por fraude. No segundo caso, um italiano pretendia ter acesso a informação sobre a falência de uma instituição de crédito para mover-lhe um processar com o qual pretendia o reembolso ou indemnização superior ao que lhe tinha sido inicialmente atribuído.

O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu, relativamente ao primeiro caso, que “deve ser procurado um equilíbrio entre os interesses opostos conforme as circunstâncias de cada caso”, podendo o sigilo ser levantado se for decidido que os direitos dos cidadãos são mais importantes que a manutenção da obrigação do sigilo.