Tribunal devolve bens de 3,3 milhões de euros a antigo dirigente do BES Madeira

O arresto efectuado pelo Ministério Público de 3,3 milhões de euros a João Alexandre Silva, antigo director do BES Madeira, foi declarado nulo pelo Tribunal da Relação de Lisboa, diz o Diário de Notícias.

A decisão do tribunal deu como nulo o arresto, efectuado em 22 junho de 2017, a João Alexandre Silva, por ter sido constituído arguido a 28 desse mesmo mês, mais de 72 horas depois.

O advogado do antigo dirigente do BES Madeira confirmou a decisão, ao Diário de Notícias, dizendo que “foi de encontro às pretensões com o recurso” mas que a medida de coacção que impede o seu cliente de sair do país “é gravosa”.