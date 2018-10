Tribunal espanhol aceita ação contra o CaixaBank por causa da compra do BPI

A Audiência Nacional aceitou uma ação contra o CaixaBank e Isidre Faine, ex-presidente do banco, por alegado abuso de mercado, administração danosa e crimes corporativos em operações complexas no momento da aquisição do Banco BPI, de acordo com a agência espanhola Efe, citada pelos jornais locais.

A queixa também é dirigida ao CEO da CaixaBank, Gonzalo Gortázar, o ex-diretor da área Internacional Antonio Massanell, dois conselheiros do presidente, Alejandro García Bragado e Oscar Calderon, um diretor, Juan Antonio Alvarez Garcia e David K.P. Li, presidente do Bank of East Asia (BEA).

A ação que entrou em tribunal explica como CaixaBank realizou uma troca de ações com a BEA para poder entrar como novo acionista do BPI, que teria resultado num impacto negativo de 687 milhões de euros, embora a administração reconheça um impacto negativo de 14 milhões.

Da mesma forma, diz ainda a imprensa de Espanha, nas contas anuais do ano de 2017, foi reconhecida uma perda de 102 milhões de euros em resultado da aquisição do Banco BPI. A queixa adianta ainda que o CaixaBank concedeu um empréstimo de 400 milhões de euros ao Banco de Fomento de Angola (BFA), de Isabel dos Santos (antiga acionista do BPI) e do próprio BPI, para que esta apoiasse a entrada do CaixaBank na instituição portuguesa.

Os crimes corporativos sob investigação são demonstrações financeiras falsas ou documentos que devem refletir a situação jurídica e económica da entidade, e a imposição de medidas abusivas no conselho de acionistas.

De la Mata solicitou vários documentos ao CaixaBank, entre ela a lista de membros do Conselho entre 2015 e 2017 e da auditoria e controlo, bem como os membros do comité de diretores independentes criada ‘ad hoc’ para a análise da operação complexas.