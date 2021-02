Tribunal trava despedimento coletivo na base de Lisboa da Ryanair

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa no Juízo do Trabalho de Lisboa travou o despedimento coletivo que a Ryanair tinha em curso na sua base de Lisboa, informou ao Jornal Económico uma fonte próxima ao Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Trata-se do Processo 1820/21.8T8LSB, em que o respetivo juiz conclui pela “ilicitude do despedimento”, referindo que, “no que tange aos motivos em si mesmos, não se logrou demonstrar que existisse um lugar compatível com a posição dos requerentes, que pudesse ser ocupado por estes”, e dos que indicam, “nenhum deles era suscetível de ser ocupado por eles posto que não havia vagas disponíveis”.

“Por todo o exposto e com os fundamentos invocados o Tribunal julga procedente a presente providência cautelar e suspende a decisão de despedimento com a reintegração dos requerentes”, conclui o juiz na sentença.

Desta forma, os tripulantes Susana Cristina Pereira do Rosário, Filipa Manuela Dias Almeida, Susana Abrantes Venâncio, Vera Lúcia Garcia Cardoso, Zélio Humberto Teixeira Pinto e Ana Paula Martins Ribeiro viram ser suspendida a decisão de despedimento na Ryanair, julgando o tribunal procedente o procedimento cautelar de suspensão de despedimento coletivo intentado contra RYANAIR DAC.

Segundo a sentença, foi declarada a “ilicitude do despedimento coletivo nos termos do artigo 383.º do Código do Trabalho e, consequentemente, a suspensão do mesmo até decisão transitada em julgado sobre a mesma, reintegrando os requerentes com a inerente retribuição a que tiverem direito”.

O SNPVAC refere em comunicado que “foi com grande satisfação que recebemos durante o dia de hoje a decisão proferida pelo Tribunal do Trabalho de Lisboa acerca da providência cautelar interposta após o despedimento coletivo levado a cabo pela Ryanair na base do Lisboa, a qual foi favorável aos tripulantes”, considerando que “esta decisão foi uma primeira vitória num processo que se prevê moroso, mas é, indubitavelmente, o corolário da determinação inexpugnável dos tripulantes que há muito, juntamente com o SNPVAC, lutam para que a Ryanair cumpra a lei portuguesa”.

Ainda que no âmbito de uma providência cautelar, “o Tribunal veio a concordar com os argumentos invocados pelos tripulantes de que o processo de despedimento coletivo não seguiu todos os trâmites legais, considerando que o mesmo é, ainda que provisoriamente, ilícito o que implica que todos os tripulantes que levaram o tema a tribunal, tenham de ser agora reintegrados”, refere o comunicado do SNPVAC.

“Naturalmente que esta decisão está sujeita a recurso e para além disso será necessário avançar com uma ação ‘principal’ para que o tribunal possa apreciar a fundo todas as questões apontadas pelos tripulantes e pronunciar-se, ainda, sobre os créditos laborais que permanecem em dívida e que há muito são discutidos, como são exemplo disso o pedido de pagamento de subsídios de férias, de natal e dos 22 dias de férias, entre outros”, refere o sindicato.

Existe “um longo caminho a percorrer, mas sem dúvida que hoje é um dia muito importante para o reconhecimento dos direitos dos nossos associados e da soberania da lei portuguesa”, comenta o SNPVAC, dirigindo “uma palavra de força a todos aqueles que não se conformaram com uma decisão manifestamente injusta e que viram hoje ser dado um passo importante na defesa dos seus direitos”.

Relativamente aos “processos pendentes dos Crewlink informamos que ainda nos encontramos a receber a documentação solicitada bem como as respostas da segurança social, mas o nosso departamento jurídico já se encontra a analisar as centenas de documentos enviados e a preparar os mesmos para seguirem para tribunal”, adianta o comunicado.

“Relembramos a urgência do envio de toda a documentação o mais organizada possível bem como da necessidade de, para quem ainda não o fez, apresentarem o pedido de apoio judiciário junto da segurança social, evitando assim o pagamento de custos elevados e desnecessários por parte do SNPVAC, que se encontra em braços com centenas de ações em tribunal”, alerta o sindicato.