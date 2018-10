Troféu Startup vai para… Luxury Clovers

O Troféu Startup foi recebido pela Luxury Clovers, empresa que se dedica à construção modular em estrutura de aço, desde abril de 2017. Trata-se de uma empresa ainda jovem no mercado da construção, que se destaca pelo investimento numa arquitetura rigorosa, contemporânea, vanguardista, caracterizada pela inovação, pelo design do produto e pela qualidade dos materiais utilizados. Sediada na Póvoa de Lanhoso, produz exclusivamente para o mercado francês.

Sobre estes troféus, os responsáveis afirmam considerar que são “a abertura de uma janela para a expansão de novas parcerias, de novas trocas comerciais, de novos conhecimentos”, que permitem se deem a conhecer num mercado tão competitivo como é a construção. “A conquista deste prémio vem valorizar o trabalho realizado por todos direta ou indiretamente e que os sacrifícios feitos estão a dar frutos para aquilo que almejamos para o nosso futuro”, frisam ainda.

Sendo uma empresa com intervenção de capital francês e atendendo que a sua produção e comercialização se centra na exportação para esse mercado, aquando da sua constituição, a Luxury Clovers fez-se associada da CCILF, na procura de um parceiro para um motor de busca de eventuais parcerias, de troca de conhecimentos e experiências, assim como de eventuais clientes, quer em território nacional e internacional.

De olhos potos no futuro, a empresa revela ter por objetivo central o desenvolvimento de um modelo de negócio escalável, repetível, em condições de extrema incerteza do setor, ao redor de um produto que acredita trazer mais valias a um setor tão exigente como é o da construção. “Queremos ser uma referência neste setor de mercado, na construção modular”, reafirmam ainda.

Com o seu trabalho a incidir essencialmente na construção de habitações familiares, recorda que até à data desenvolveram e produziram construções de duas peças/módulos e maioritariamente de rés-do-chão com larguras estandardizadas em 4.24m, sendo que atualmente tem entre mãos um projeto de três módulos de dois andares para a região de Dax e um outro de mais de três módulos com largura superior à estandardizada, para a região de Toulouse. A par, continuam a desenvolver projetos de dois módulos para outras regiões de França. Em Portugal, preveem iniciar num curto espaço de tempo, o processo de registo da marca e um processo de franchising.