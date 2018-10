Troféus Luso-Franceses: Novadelta arrecada ‘inovação’ e ‘desenvolvimento sustentável’

O Troféu Inovação foi conquistado pela Novadelta. A empresa responsável pela torrefação, empacotamento e comercialização de café da marca Delta Cafés destaca-se pela criação do RISE System, um inovador sistema tecnológico que permite extrair café a partir da base, onde o fluxo é diretamente injetado pelo fundo do copo, não havendo queda de café. Trata-se de uma mudança completa de paradigma e quebra as barreiras tradicionais de “tirar um café”. O sistema RISE corporiza os objetivos de inovação do Grupo Nabeiro, criando valor para a empresa e o mercado.

A Novadelta arrecadou também um segundo galardão, na categoria Desenvolvimento Sustentável. Esta visão está intimamente ligada com a visão do fundador da Delta, Rui Nabeiro, estando atualmente disseminada no ADN da empresa, através da sua cultura organizacional.

A participação e conquista de dois prémios na iniciativa Troféus Luso-Franceses é motivo de orgulho para a empresa que entende ser também um reconhecimento do trabalho e da aposta contínua em internacionalização, inovação e desenvolvimento sustentável, pilares do Grupo Nabeiro – Delta Cafés. “É preciso ser diferente, inovar, estar próximo dos consumidores, criar tendências, acrescentando valor e proporcionando experiências únicas. Acreditamos que desta forma conseguiremos crescer, dentro e fora de portas”, afirma Alberto Pinto, diretor dos Mercados Internacionais do Grupo Nabeiro-Delta Cafés.

Sobre as relações com o mercado francês, o responsável esclarece que se trata de uma experiência consolidada que lhes permite beneficiar de “um elevado reconhecimento pela qualidade e serviço prestado”, razão pela qual, têm investido continuamente, reforçando a sua presença, visando crescer de forma consistente. Exemplo desse investimento foi a aquisição da empresa francesa DAC – Distribuition Azuréne de Café, antigo distribuidor e parceiro, que ajudou a reforçar a quota neste mercado, particularmente na costa Sul do país.

Em jeito de balanço, Alberto Pinto recorda que 2017 foi um ano importante e positivo para o Grupo Nabeiro – Delta Cafés, na medida em que asseguraram a continuidade da inovação e apresentaram diversas novidades no que diz respeito ao lançamento de novos produtos e a apostar na internacionalização, consolidando a sua presença nos diversos mercados.

“Nesse sentido, continuamos atentos às diferentes tendências, procuramos novos momentos de consumo e consumidores, contribuindo para o crescimento do Grupo nos mercados onde já estamos presentes”, reforça o responsável, sublinhando ainda que o futuro passa por continuar a apostar na área de I&D e em encontrar novos mercados, tendo como grande objetivo chegar ao top 10 de marcas internacionais de café.