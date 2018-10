Trump acusa imprensa de estar a usar o caso dos explosivos para ato político

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acusou a imprensa de estar a fazer uso da detenção de um simpatizante seu, para fazer um ato político, a menos de duas semanas das eleições intercalares.

“Temos visto um esforço por parte dos media nas últimas horas em usar as ações sinistras de um indivíduo para fazer um ato político contra mim”, afirmou Donald Trump, no estado da Carolina do Norte, durante um comício na sexta-feira.

“Os media tentam atacar os incríveis norte-americanos que apoiam o nosso movimento, um movimento que procura devolver o poder ao povo”, acrescentou Trump, considerando ter os seguidores mais honestos, trabalhadores e patrióticos, que existem “à face da terra”.

O diretor do FBI, polícia federal, Christopher Wray, confirmou a detenção, na sexta-feira, de César Sayoc, no caso do envio de pacotes bomba a figuras democratas dos Estados Unidos da América.

César Sayoc será acusado de cinco crimes e enfrenta uma pena que poderá chegar aos 48 anos.

O homem de 56 anos é um apoiante de Donald Trump, tendo mesmo participado em comícios de apoio ao republicano, durante a campanha presidencial de 2016.

Os media divulgaram imagens de uma carrinha que alegadamente pertence a Sayoc, onde estavam impressas fotografias de Trump e imagens a insultar políticos democratas, bem como a CNN.

Desde segunda-feira que várias personalidades democratas norte-americanas, incluindo o ex-presidente Barack Obama e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, derrotada nas eleições presidenciais de 2016 contra Donald Trump, foram alvo de encomendas contendo explosivos.

O ex-vice-presidente democrata Joseph Biden foi outro dos visados pelos pacotes bomba.

Nos Estados Unidos decorre a campanha eleitoral para as eleições legislativas, marcadas para dentro de dez dias.