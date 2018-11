Trump ameaça caravana de imigrantes com fogo real

A menos de uma semana das eleições intercalares para o Senado, a Câmara e alguns Estados, o presidente norte-americano voltou a ameaçar a caravana de imigrantes sul-americanos que se dirige para a fronteira entre o país e o México de que o exército pode usar as armas com fogo real para impedir a sua entrada.

A ameaça já estava velada nas várias intervenções que Trump proferiu sobre o assunto – em que acusava os grupos de esquerda sul-americanos de estarem a patrocinar a caravana, com o contributo direto dos democratas norte-americanos. Mas desta vez, segundo a imprensa do país, Trump disse que se prepara para emitir um decreto que abre a possibilidade do uso de fogo real contra quem tentar passar a fronteira.

O decreto prevê também que os refugiados que entrarem no país serão encarcerados em campos criados para o efeito – sem a separação entre pais e filhos e Trump acrescentou, em declarações citadas pelas mesmas fontes, que o decreto é completamente legal.

Donald Trump tem defendido uma linha dura sobre a imigração, anunciando que os Estados Unidos iriam recusar asilo a qualquer pessoa que entre no país fora do ponto legal de passagem. Donald Trump referiu-se à questão como um caso de “emergência nacional” e anunciou que, à espera das caravanas que se formaram a partir das Honduras mas têm já muitas nacionalidades, estarão 15 militares fortemente armados junto da fronteira mexicana.

O presidente dos Estados Unidos disse que qualquer agressão contra o exército terá como resposta fogo real. Um porta-voz do Pentágono recusou-se a debater o uso potencial da força militar, mas disse que os soldados dos Estados Unidos têm “um direito inerente de autodefesa”.

Vários especialistas constitucionais citados pelos jornais norte-americanos disseram que as declarações de Donald Trump são contrárias à lei básica dos Estados Unidos. “Os migrantes em busca de asilo terão que se apresentar legalmente num ponto de entrada” em solo norte-americano, disse o Trump. “Aqueles que decidiram violar as nossas leis e entrar ilegalmente não poderão beneficiar de pedidos incondicionais de admissão automática no nosso país”.

Donald Trump decidiu fazer da questão migratória um dos temas centrais dos últimos dias da campanha eleitoral para as eleições intercalares, marcadas para esta terça-feira. E o presidente dos Estados Unidos observa o tema com toda a atenção, dado saber que o resultado das eleições marcará a forma como vai decorrer a última metade do seu mandato e a possibilidade de avançar para uma segunda eleição presidência.

Até ao dia das eleições, Trump tem marcados mais de dez comícios ou outro tipo de intervenção pública, chamando a si o trabalho pesado da campanha pelos candidatos republicanos e multiplicando-se em apelos contra a abstenção.