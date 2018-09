Trump assina lei orçamental e evita ‘shutdown’

Ler mais

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou hoje uma lei orçamental de 854 mil milhões de dólares para manter a administração federal em funcionamento até 07 de dezembro, evitando uma paralisação parcial antes das eleições legislativas intercalares de novembro.

Trump assinou o diploma para financiar as Forças Armadas e várias agências civis sem a presença de jornalistas, de acordo com uma fonte da Casa Branca que pediu o anonimato.

As duas câmaras do Congresso – a Câmara dos Representantes e o Senado – tinham já aprovado a lei orçamental no início desta semana.

A assinatura de Trump impede que haja uma paralisação parcial da administração federal dos Estados Unidos antes das eleições de 06 de novembro que vão determinar o controlo do Congresso, onde agora os republicanos detêm a maioria.

Contudo, o chefe de Estado expressou a sua profunda frustração pelo facto de a lei não contemplar uma verba para a construção do muro na fronteira com o México, uma das suas promessas de campanha.

Os líderes republicanos tinham advertido Trump de que uma paralisação da administração (‘shutdown’) poderia ser prejudicial aos republicanos, mas o Presidente defendera que um ‘shutdown’ poderia, na realidade ser-lhes benéfico.

A lei orçamental aprovada inclui 675 mil milhões para o Departamento de Defesa e aumenta as remunerações dos militares em 2,6%, o maior aumento salarial em nove anos.