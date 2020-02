Trump aumenta tarifas aos aviões da Airbus importados da Europa

Os Estados Unidos vão aumentar de 10% para 15% as tarifas aplicadas aos aviões da Airbus importados a partir da Europa, como retaliação aos subsídios recebidos pela empresa, noticia o Business Insider.

A medida, anunciada pelo Departamento do Comércio norte-americano, entrará em vigor a partir de 18 de março. Ainda assim, a administração Trump decidiu não incluir os aviões da Airbus na lista de tarifas de 25%, aquando da atualização divulgada esta sexta-feira que inclui e excluiu outros produtos.

Apesar das parcas alterações, entre as exclusões dos produtos importados com taxas de 25% estão o sumo de ameixa, enquanto as facas de cozinha produzidas em França e na Alemanha foram incluídos, segundo o Financial Times.

Esta segunda-feira, o Donald Trump sinalizou que está na altura de negociar um acordo comercial com a União Europeia (UE), deixando um apelo para uma maior abertura dos mercado europeu aos produtos norte-americanos.