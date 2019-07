Trump diz a legislador afro-americano para limpar o seu distrito “nojento e infestado de ratos”

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, criticou hoje o legislador afro-americano Elijah Cummings, através do Twitter, acusando-o de ser um bully que deveria concentrar-se em limpar o seu distrito “nojento e infestado de ratos”, em vez de criticar o trabalho dos agentes da polícia de imigração dos EUA na fronteira com o México.

Cummings é membro da Câmara dos Representantes dos EUA, eleito pelo Partido Democrata, acumulando as funções de presidente da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes. Foi eleito pelo 7º distrito congressional de Maryland, o qual inclui a cidade de Baltimore e onde a maioria da população residente é afro-americana, tal como o próprio Cummings.

Rep, Elijah Cummings has been a brutal bully, shouting and screaming at the great men & women of Border Patrol about conditions at the Southern Border, when actually his Baltimore district is FAR WORSE and more dangerous. His district is considered the Worst in the USA……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de julho de 2019