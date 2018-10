Trump felicita Senado norte-americano pela nomeação do seu candidato ao Supremo Tribunal

“Aplaudo e felicito o Senado dos EUA por confirmar o nosso grande nomeado [em maiúsculas], o juiz Brett Kavanaugh, para o Supremo Tribunal. Mais tarde, hoje assinarei a sua designação e ele vai jurar [o seu novo cargo] oficialmente. Muito emocionante!”, assinalou Trump na sua conta oficial do Twitter após a votação que confirmou a sua escolha pessoal.

Trump tinha apoiado Kavanaugh em diversas ocasiões, em particular após o juiz ter sido acusado nas últimas semanas de supostamente abusar sexualmente de pelo menos três mulheres.

Pouco antes da votação no Senado, o Presidente assegurou em declarações aos jornalistas que o juiz é “uma pessoa extraordinária, um grande talento”, disse, no rescaldo da importante vitória política que obteve.

A confirmação de Kavanaugh para o Senado dos EUA deverá implicar uma maioria republicana e de cariz conservador na mais alta instância judicial dos Estados Unidos.

“Fará sentir-nos muito orgulhosos”, disse Trump antes de embarcar no avião presidencial em direção a um evento no estado do Kansas.

A Casa Branca juntou-se às felicitações dirigidas ao Senado e confirmou que Kavanaugh vai prestar o juramento oficial do seu cargo “ainda hoje, mas mais tarde”, segundo um comunicado de Raj Shah, porta-voz do gabinete presidencial.

Kavanaugh foi acusado publicamente por três mulheres de abusos sexuais, entre elas Christine Blasey Ford, que há uma semana contou a sua versão numa audiência pública perante o Senado sobre factos que supostamente ocorreram durante uma festa em 1982.

Na sexta-feira, Kavanaugh, já tinha vencido uma primeira votação preliminar do Senado no processo de confirmação para juiz do Supremo Tribunal, com 51 votos contra 49.

No entanto, a pressão social contra a confirmação de Kavanaugh reforçou-se nos últimos dias, com centenas de mobilizações em todo o país.