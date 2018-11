Trump já não se vai encontrar com Putin. E a culpa é da tensão com a Ucrânia

Donald Trump, presidente dos EUA, anunciou hoje, no Twitter, que o encontro que iria ter com Vladimir Putin está cancelado.

O encontro que havia sido confirmado hoje por Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa, entre os dois chefes de Estado estava agendado para se realizar à margem cimeira do G-20 em Buenos Aires.

Hoje, Trump confirmou num tweet, que por trás da sua decisão está o atual pico de tensões entre a Rússia e a Ucrânia, depois dos incidentes ao largo da Crimeia do passado fim-de-semana.

….in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018

”Com base no facto dos navios e os marinheiros não terem sido devolvidos à Ucrânia por parte da Rússia, decidi que o melhor para todas as partes interessadas é cancelar a minha reunião agendada na Argentina com o presidente Vladimir Putin. Aguardo com expectativa por uma cimeira importante assim que esta situação esteja resolvida!”, lê-se no tweet.

O presidente dos EUA já tinha ameaçado na terça-feira cancelar a reunião marcada para este fim de semana em Buenos Aires com o seu homólogo russo devido aos incidentes que levaram a Rússia a apresar três navios militares ucranianos.