Trump quer acabar com direito à cidadania à nascença de filhos de imigrantes ilegais

“O secretário Michael R. Pompeo falou por telefone com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. O Secretário congratulou Bolsonaro pela sua vitória e reforçou a vibrante parceria entre os Estados Unidos e o Brasil com base no nosso compromisso mútuo de promover a segurança, a democracia, a prosperidade económica e os direitos humanos”, refere o comunicado oficial da Casa Branca.